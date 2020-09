Cafiero responsabilizó a Macri y Vidal por la toma de tierras

“Macri y Vidal tienen una responsabilidad porque durante cuatro años no hicieron nada”, afirmó el jefe de Gabinete en declaraciones radiales y agregó: “Tenés gobiernos que se ocupan de este tema y tenés gobiernos, como los de Macri y Vidal, que no pusieron un ladrillo”.

La declaración molestó a los dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos al diputado nacional del PRO y ex ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, quien respondió: “Es un relato con mentiras. Gobernaron muchos años la provincia de Buenos Aires y cuando se quiso hacer un salto de calidad en estos cuatro años, salen con estas mentiras”.

Ritondo afirmó que cuando Vidal asumió la gestión en 2015 “el 42% de la provincia no tenía cloacas, el 13% no disponía de agua corriente, más del 40% no estaba conectado a la red de gas y una de cada tres familias no tenía vivienda digna o vivía en lugares sin condiciones básicas”.

En la misma línea, remarcó que la gestión “empezó a hacer cloacas y conexiones de gas” y disparó: “Los recursos que están usando para combatir la pandemia son de la gestión de María Eugenia Vidal”.

A la polémica se sumó el diputado provincial Daniel Lipovetzky, quien en su cuenta de Twitter reprodujo la frase “no hicieron nada para resolver el problema habitacional” de Cafiero y agregó: “¿Se estará refiriendo a los que gobernaron la provincia de Buenos Aires 26 de los últimos 30 años?”.

“En lugar de construir un relato debería explicar si hay funcionarios nacionales involucrados en las tomas, como dijo (el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio) Berni. Menos relato y más gobierno”, disparó Lipovetzky.

Su compañero de bancada Alex Campbell, en tanto, sostuvo que “el déficit habitacional de la provincia lleva décadas” y señaló que “las tomas no se resuelven ni negándolas ni confrontando con la gestión anterior”.

Por su parte, el ex subsecretario de Asuntos Municipales y actual subsecretario de Cooperación Urbana Federal de la Ciudad, Lucas Delfino, subrayó: “Gobernaron 29 de los últimos 33 años la provincia de Buenos Aires”.

“Santiago Cafiero, ¿en serio pensás que el problema de acceso al suelo, vivienda y servicios es algo de los últimos cuatro años?”, escribió Delfino en Twitter.