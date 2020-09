El ” bombito “: “Es todo lo que un hombre quisiera tener”

Tyago Griffo, que está soltero hace un tiempo, reconoció estar maravillado con Florencia Torrente y tuvo palabras a pura admiración para con ella.

“Hay una chica que me parece que es la ideal de cualquier hombre, te diría para mí. La que cualquier hombre quisiera es Flor Torrente. La veo como una chica que es todo lo que está bien. Me siento lejos, muy lejos de poder llegar ahí. No nos conocemos. Es más, esto lo estoy diciendo por primera vez”, comentó el cantante el charla con Mitre Live.

“Además de ser hermosa físicamente, que tampoco es una novedad lo que estoy diciendo, me parece una chica perfecta, fina, talentosa. Es todo lo que está bien y todo lo que un hombre quisiera tener“, continuó Tyago elogiando a la actriz.

Y remarcó: “Me muero si Araceli González es mi suegra. Me siento muy lejos de ahí. Es lo que opino realmente de las chicas que están en el certamen. Flor me parece todo lo que está bien“.

“Ya lo sentía de antes esto, de cuando estaba en el Bailando. Es una apreciación muy personal. Yo la había visto por Instagram y después lo terminé de confirmar por la televisión“, indicó sobre sus sentimientos para con Flor.

“Fue como una especie de amor a primera vista, ponele que es así”, sentenció Griffo a corazón abierto. ¿Podrá conquistarla tras declararle su amor?