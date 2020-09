Laurita Fernández embarazada???

Cuando promediaba el mes de abril -en pleno aislamiento por la pandemia de Covid – 19- se conoció la separación de Laurita Fernández (29) y Nicolás Cabré (40). Angustiada, ella armó sus valijas, abandonó la casa que compartían en Pilar y regresó a su departamento de soltera. Allí se refugió en todas las cosas que le gustan: bailar, tocar el piano, charlar con sus amigos vía video llamada y con sus seguidores por lives de Instagram.

Después llegó el momento de regresar al trabajo de la mano de la coconducción junto a Ángel de Brito del Cantando. Las cosas -sin dudas- empezaban a mejorar…

Pero la alegría llegó a mediados de agosto, cuando unas fotografías revelaban que el actor y la bailarina se habían reconciliado.

“Tengo más o menos 30 mensajes diciéndome que Laurita está embarazada ¿será?”, consultó Juariu.

Así es, la separación que apenas alcanzó los cuatro meses había quedado atrás y la ilusión por volver a construir reapareció.

Ahora, la periodista Vicky Braier, conocida por el público como Juariu, dio a conocer una consulta que sus seguidores de Twitter le están haciendo. “Tengo más o menos 30 mensajes diciéndome que Laurita está embarazada ¿será?”, se preguntó.

Si bien muchas veces hubo rumores de embarazo para Laurita y Cabré, ésta vez muchos seguidores de Juariu apoyaron la teoría.

“Mmm por ahí por eso volvió diría mi tía Eulalia”, escribió una seguidora. “El otro día tenía un vestido plateado con una tela que nada que ver tapándole la panza y acá más pruebas de elementos tapándole la panza”, dijo otra persona.

“Mi marido que nunca se da cuenta de nada y no mira tele hoy la vio y me dijo ¿está embarazada?”, escribió otra seguidora. Hasta el momento la conductora no emitió palabra al respecto. Habrá que esperar para ver si los mensajes que recibió Juariu son más que rumores.