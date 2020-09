Coronavirus en Boca: “Los primeros contagiados pueden volver el miércoles”

“Los testeos PCR de control a los positivos para que se reincorporen a sus actividades, no se hacen más porque se sabe que aunque dé positivo no contagia más. La PCR lo que busca es una partícula viral, que muchas veces puede quedar de residuo, entonces no está indicado hisopar de vuelta. Diez días después pueden volver a entrenarse: los médicos volvemos al hospital después de 10 días sin hisopado de control”, indicó

De todas maneras, más allá del importante grupo del plantel de Boca que podría retomar las actividades sabiendo que ya no son peligrosos en cuanto a contagios, Hojman advirtió: “Una cosa es la transmisión viral, que se sabe que en los casos leves o moderados, no hay transmisión viral después del día 10 y por eso no se hisopa. Otra cosa es lo clínico: este es un virus muy complicado, que muchas veces deja secuelas. Hay gente que lo pasa bien o no lo pasa tan mal, pero con el tiempo le cuesta recuperarse o tiene lesiones pulmonares que sintomáticamente no se notan pero aparecen en las imágenes. Estamos hablando de deportistas de alta competición, entonces está muy bien que se hagan un control radiográfico y cardiológico, porque también pueden haber consecuencias cardíacas, que no tienen nada que ver con la transmisión viral”.