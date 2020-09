Gisela Marziotta volvió a dar positivo por coronavirus

A través de su cuenta de Instagram, escribió un largo texto donde explica su situación desde que volvió a dar positivo en su análisis.

“Les cuento que mi segundo hisopado volvió a dar positivo, estoy cerca de los 30 días de haber sido diagnosticada y no negativicé”, escribió la funcionaria. “Si bien tengo el alta desde porque ya no contagio, los síntomas y el malestar todavía hacen que me cuesten mucho, muchas cosas”.

Según comentó, desde que contrajo la enfermedad sufrió muchos altibajos en los que sentía que “ya había pasado”, pero después los síntomas volvían a hacerse presentes.

“Por momentos pierdo toda la energía y siento que el cuerpo no me responde, me mareo y tengo que recostarme y después de unos 30’, 40’ de descanso otra vez siento que todo pasó y puedo seguir”, explicó.

Con respecto a sus dos hijos, la diputada aclaró que no se les hizo el test de coronavirus “por ser muy invasivo”, pero que se los tomó como positivos también.

Según comentó ambos están bien y habían sido aislados 15 días en casa y separados de su madre en una habitación. “Quédate en casa, ¡es tu obligación! No está bueno pasar por esta experiencia para saber de qué se trata”, finalizó Marziotta.