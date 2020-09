Cande Molfese: “El ‘Cantando’ te da mucha popularidad, pero nunca fue mi objetivo ser conocida”

-¿Cómo estás viviendo las repercusiones de tu participación en el certamen?

-Estoy súper contenta, agradecida. Es una gran oportunidad para hacer lo que me gusta, para seguir creciendo como artista. Es una pista muy adrenalínica y lo tomo como un gran aprendizaje. Me gusta participar junto a Fede, que es un gran artista y una gran persona. Tenemos más o menos los mismos valores, el mismo código. Entonces es re lindo que estemos juntos encarando este desafío.

-Vienen con muy buenos puntajes por parte del jurado, pero en la última gala, le marcaste a Nacha Guevara que siempre le hablaba a tu compañero y no te marcaba cosas para corregir.

-Sí, me vino bien poder decirle a Nacha lo que sentía desde mi lugar, jamás desde la soberbia ni mucho menos. Si no, para poder seguir creciendo como artista, poder decirle lo que me estaba pasando para contar con su devolución. En general tenemos lindos puntajes y buenas respuestas en las redes.

Hace un tiempo cuando podía salir y hacer fotos jugando a posar un rato! ❤️Feliz sábado para todes ! Hoy amigos pretendo ver una peli para llorar y comer algo rico dulce ♀️ (escucho sugerencias)Que tengan lindo día !!!! Que van a hacer ?

-Muchos tomaron tu planteo como un enojo, ¿estabas molesta?

-¡Para nada! Entiendo que cuando elvantan lo que pasó en la gala, los medios pueden cambiar un poquito las cosas, pero como estoy tranquila con la forma en la que manejo, confío en lo que soy. Con lo cual, no me preocupa. Entiendo que hay muchas cosas que son parte del juego y Nacha se lo tomó bien. Estuvo buenísimo para que ella a partir de ahora pueda darme devoluciones.

-En la pista siempre te mostraste tranquila, pero en las redes sos brava. No tenés problema en opinar sobre lo que pasa con otros participantes…

-Sí, me divierte tuitear y estar prendida en las redes, y si me llegan a preguntar algo responderé con respeto. No me imagino protagonizando ningún escándalo en el certamen. No tengo miedo de enfrentarme, pero no creo que me pase porque suelo tomarme todo con humor. Soy tranquila en esencia.

-Algunos integrantes del jurado no te conocían como actriz, ¿cómo te llevás con eso?

-No me importa si no me conocen, pero me interesa mejorar como artista y me dedico a esto. Me encanta que me evalúen cuatro grossos.

-¿Sentís que hay prejuicios hacia los influencers?

–No me preocupa. Nunca me gustaron las personas que cuentan su carrera o su trayectoria. Yo soy esto y no tengo nada que demostrar. No me preocupa que me digan influencer, ni que no me reconozcan o no sepan quién soy. Es más, me encanta que me digan influencer, por más de que llevo una vida preparándome para ser actriz y conductora. Y me parece que el trabajo en las redes está buenísimo y tiene muchas cosas positivas.

-¿Como cuáles?

-Lo más positivo es que desde mi lugar siempre trato de sumar, trato de mostrarme tal cual soy y estoy en un despertar muy grande relacionado a la alimentación, la ecología, la sustentabilidad, el deporte. Entonces si puedo incentivar a alguien para cambiar algunos hábitos para construir un mundo mejor, lo tomo como una oportunidad que me regala la vida. Por eso no reniego de ser influencer.

-Uno de tus trabajos más populares fue sin dudas Violetta, donde interpretabas a una adolescente y en el “Cantando” te pidieron que te alejes del perfil más naif, para mostrarte más sexy, ¿te cuesta el cambio?

–No tengo ningún problema en mostrarme sexy, me encanta. Trato de no encasillarme en nada porque el trabajo del actor es muy variado y yo quiero abarcar lo máximo posible. Por eso me encanta el desafío, me parece espectacular cantar y bailar a la vez y estoy muy contenta. Pero si bien Violetta terminó hasta bastante, tuve la posibilidad de hacer cosas para adultos y adolescentes, yo quiero hacer de todo.

About yesterday ! ❤️ Ayer se fue la cumbia una gala más en el @cantando2020 a pesar de los nervios que sufro cada vez que estoy ahí me encanta formar parte, un desafío más en mi carrera ❤️Un lujo cantar con vos @fedesalles cada día te quiero más y mas y mas ❤️@steffimusicok nuestra linda guía en el camino! Look @theclub.oficial @josefinamkpstudio @malapeluqueria

-Hace cinco años estás en pareja con Ruggero Pasquarelli, con quien compartiste el elenco de Violetta, ¿cómo es la convivencia con alguien que se dedica a lo mismo que vos?

-Compartir con él la profesión está buenísimo porque nos entendemos un montón, nos acompañamos y como es un gran cantante, ahora me re ayuda con el “Cantando”. Contamos el uno con el otro y eso es lo más lindo.

-Además de su perfil como cantante y actor, es considerado un galán teen, ¿cómo te llevás con esa faceta?

-A veces son muchas cosas para el afuera, pero la realidad es que Rugge es una persona muy sencilla, respetuosa, cariñosa. lo veo como “mi galán” (se ríe). Me encanta lo que hace y soy cero celosa.

Sábado de baile con @ruggero ❤️ Temon de @mauyricky