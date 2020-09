Femicidio de Ludmila: este el sospechoso Cristian Adrián Jerez

Horas después, casi a medianoche, el cuerpo sin vida de Ludmila fue finalmente encontrado una bolsa, dentro de en una habitación de la misma casa donde se había llevado a cabo la fiesta.

Cristian Adrián Jerez, de 19 años de edad, era el inquilino de esa propiedad, que está ubicada en la calle Diario La Nación al 4000, del barrio Villa Escobar. Jerez está prófugo de la Justicia y es el único sospechoso del femicidio.

El fiscal Federico Soñora, quien se encuentra a cargo de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez desde donde se lleva adelante la investigación del tremendo hecho criminal, ha reclamado la detención de Jerez.

“Se fueron todos y la nena quedó sola con él. Hay vecinos que dijeron que este tipo estaba acostumbrado a amenazar pibas”, dijo públicamente Leandro Pretti, padre de Ludmila. “No lo puedo asumir todavía, quiero que esto avance, quiero que se mueva la Justicia”, dijo muy dolido el papá de la víctima de femicidio.

A poco de haberse confirmado la desaparición de Ludmila, Jerez se puso inesperadamente en contacto con la familia de la chica asesinada. Les dijo que la joven se había ido sola del lugar e incluso mostró cierta preocupación.

“El que se fugó estuvo hablando conmigo, me vio a la cara, dijo que iba a buscar el documento y no volvió nunca más, no lo tendrían que haber dejado salir”, dijo poco después el padre de la víctima.

“La hipótesis es que a la chica la intentaron abusar, que ella se resistió y la ahorcaron. Para corroborarlo, esperamos los resultados de la autopsia”, dijo una fuente judicial. El informe preliminar del médico forense, además, indicó que la adolescente habría sido ahorcada con una pashmina que llevaba anudada al cuello entre las 6 de la madrugada y las 12 del mediodía del domingo.

Otro de los que habló fue un tío del joven sospechado, quien dijo que en un momento lo trasladaba en auto desde la Comisaría 6ta. de Moreno, adonde había ido para supuestamente colaborar con la búsqueda de la chica, hasta el domicilio donde después se encontró el cuerpo. El pariente de Jerez dijo que el sospechoso se bajó del auto sin previo aviso y escapó

Este relato es tomado con pinzas por los investigadores, ya que se estima que es un plan para protegerlo en su escape.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.