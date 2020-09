Guillermo López: “Está bueno que la gente descanse un poco de las noticias”

Además, López reveló que recién conoció a Fandiño a raíz de este proyecto, ya que sorpresivamente en los más de diez años que fue notero, nunca se la había cruzado en eventos. “Fue muy loco porque nos conocíamos por el trabajo que hace cada uno pero nunca habíamos hablado. Apenas nos vimos pegamos buena onda y estamos generando una linda química para el programa”, comentó el conductor.

En relación a la pandemia y los protocolos que se están implementando en los medios de comunicación, el Pelado aseguró que toma todos los recaudos pero “sin estar paranóico” y que hace unos días se sometió a un hisopado luego de que la locutora Alejandra Salas, su compañera de radio, diera positivo en coronavirus. “Me guardé durante tres días, como recomiendan, me hice el test y por suerte dio negativo”, relató.

“Es raro porque entrás al camarín y, aunque obviamente está limpio, pensás en todo lo que tocás, dónde apoyás las cosas, el barbijo lo usamos hasta antes de empezar. Es extraño, pero me parece que es lo que tenemos que hacer: tomar todos los recaudos, mantener la distancia, evitar tocarse la cara y la nariz”, manifestó en referencia a los cuidados que toma a la hora de trabajar. Y cerró: “También pienso que es una lotería porque hay gente que se cuida un montón y se contagia y otra que no toma ninguna precaución y no le pasa nada”.