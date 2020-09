Fátima Flórez reemplazó a Carmen Barbieri y conquistó al jurado

En un principio, parecía que Flórez no iba a contar con el visto bueno de Nacha Guevara, ya que minutos después de que ingresara a la pista, la jurado -que en otras oportunidades contó que no le gustan las imitaciones, le dio un filoso consejo. “Fátima tiene talento. Fátima se ha preparado mucho. Fátima emplea mucho tiempo, mucha energía, mucho trabajo en hacer lo que hace. Fátima es muy observadora. Lo que yo le diría a Fátima, con todo cariño, es ¿por qué no hacés algo tuyo? Vos podés”, dijo, provocando cierta incomodidad en la imitadora.

Sin embargo, tras ver la performance, Nacha quedó encantada con el despliegue de Fátima. “Muy buen trabajo, muy buen hecho, muy profesional, muy cuidado”, destacó y aseguró y la puntuó con un 8. Mientras que Karina La Princesita no solo elogió a Flórez, sino que aprovechó y le tiró un palito a Barbieri. “Carmen, de todas las galas que tuviste, esta fue la que más me gustó, fue completísimo”, lanzó la cantante con picardía.

Por su parte, Oscar Mediavilla, que suele ser el más severo a la hora de calificar a los participantes, se deshizo en elogios para Fátima. “Sos una gran artista. Brillás y hacés que todo brille. Te felicito”, expresó el productor musical y puntuó a la pareja con un 8. Y en sintonía con sus compañeros, Moria Casán se puso de pie para darles la nota más alta. Una noche inolvidable para Flórez.