La reacción de Cinthia Fernández : “No me hagan ésto …”

Cinthia Fernández y Martín Baclini siguen dando que hablar. La pareja terminó su relación a finales de 2019 después de haber participado juntos en el Bailando 2019. Todo terminó en polémica y hasta el día de hoy la panelista y el rosarino siguen hablando el uno del otro. Ahora, se conoció la bomba de que Baclini participará del Cantando 2020 junto a Charlotte Caniggia y la reacción de Cinthia no tardó en llegar.

“No me hagan esto porque amo a Charlotte. Están rompiendo mi corazón. Son como el yin y en yang para mí”, aseguró Cinthia al ser consultada por Hay que Ver.

Cinthia no quiso opinar más del tema por su buena relación con la hija de Paul Caniggia y Mariana Nannis. De hecho, al hablar de Baclini, la bailarina aseguró que “le gusta la cámara”.

Más tarde, cuando se confirmó la participación del rosarino y la noticia comenzó a circular en las redes, Cinthia contestó sin palabras pero con emojis golpeándose la cara.

La dura reacción de Martín Baclini luego de que Cinthia Fernández lo llamara “rata inmunda”

Hace unos días, Cinthia Fernández realizó un polémico posteo. En una de sus historias de Instagram, tomó una de las fotos de su noviazgo con Martín Baclini y le cantó la canción “Rata de dos patas” de Paquita la del Barrio.

El empresario fue entrevistado en “Hay que ver” y respondió al escándalo. “¡Qué locura!” fue su primera reacción. “Yo no la puedo seguir, yo estoy bloqueado (de sus redes), o sea que no me entero de lo que hace viéndola sino que me entero por los seguidores que me dicen ‘hizo tal cosa’. Y realmente uno no termina de entender, creo que no hay un tema más fuerte para cantarle a una persona. Creo que no hay”, comenzó diciendo.

Además le preguntaron si no tiene una “cuenta trucha” para mirar lo que hace Cinthia. “Ni pierdo el tiempo en eso, tengo cosas mucho más importantes”, respondió tajante. Por otro lado, Denise Dumas le consultó por qué ella quedó tan resentida, para hacer este tipo de cosas.

“Hace cuatro meses que no estoy en un programa de televisión porque la verdad es que necesitaba un descanso. Estoy acá en Rosario con un montón de cosas y yo siempre dije que mi prioridad era la empresa. Para mí el medio es un lugar donde la paso bien, me encanta el trato”, reflexionó Baclini.

“Obviamente que cuando veo esto, yo separo algo que es muy importante. Hoy en día ser caballero y tratar de responder con total franqueza es muy difícil. Si yo le respondo, como le respondo a alguien tomando un café es de una manera… realmente es difícil”, continuó.