Julieta Prandi:  “Me costó muchísimo entender que había perdido el esfuerzo económico de mi carrera”

Y aseguró que esa experiencia la volvió más fuerte. “Fue volver a nacer porque pasé situaciones espantosas, de violencia, de maltrato emocional, psicológico y económico. Había que hacerle frente a eso, y lo sigo haciendo. Y me hago cargo absolutamente de todo. Y me siento una mujer recontra fuerte y poderosa para poder estar así parada con mis dos hijos y hacerme cargo de todo”, manifestó Julieta que en pocos días debutará en la pantalla de América con “Confesiones, secretos y canciones”.

Además, Prandi contó que aunque no puede dar muchos detalles de su relación con su ex, por una cuestión legal, desde 28 de agosto está legalmente divorciada.“No le debo nada a nadie, al contrario. Me queda toda la parte de litigio de división de bienes y recuperar lo que era mío. Y millones de cosas más que no vamos a estar de acuerdo”, explicó. Y aunque no quiso ahondar en el tema, confesó que está nuevamente en pareja, con una persona del medio a quien conoció a través de las redes sociales.