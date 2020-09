Maradona a los hinchas de Gimnasia: “no me quiero ir, porque acá está la mejor gente del mundo”

“Vine para acá y no me quiero ir porque acá está la mejor gente del mundo”, dijo el “diez” en un video oficial, en la que luce la indumentaria del club.

Maradona llegó hace un año al “lobo” y si bien el equipo estaba en una situación comprometida, nunca pudo sacarlo de la zona de descenso, logró mantener la categoría por que la AFA decidió suspender el torneo.

“Triperos, empieza un nuevo año para nosotros. Hoy hace un año que viene para acá y no me quiero ir porque acá está la mejor gente del mundo. En ese momento se decía que no se iba a hacer (su llegada) pero me levanté una mañana y dije yo quiero ir a Gimnasia “, afirmó Maradona.

Recordó además que llamó a su abogado Matías Morla y “en diez minutos” arregló todo para ser “el capitán de este barco”, y también se acordó del primer entrenamiento en el estadio “Juan Carmelo Zerrillo”, en donde el pueblo “men sana” le dio al bienvenida.

“Se me venían todos los recuerdos y estaba la Tota (su madre, ya fallecida) que me decía andá, hijo, andá . La gente estaba enloquecida y te va queriendo, arrancando de donde estás. Y dije ¿por qué no Gimnasia? Es una ciudad hermosa y la gente se porta muy bien y eso no se compra con nada”, señaló el entrenador.

Maradona dejó palabras alentadoras luego de una temporada en la que su equipo peleó el descenso: “Gimnasia necesita una revancha y la vamos a tener. La vamos a tener”.

En todo este tiempo de cuarentena Maradona, por ser factor de riesgo, casi no acudió a los entrenamientos -lo hizo solo una vez-, pero mantiene contacto permanente con sus colaboradores.