“Si hay gente mal paga, sin dormir, ¿qué seguridad quieren?”, dijo Tonil

“Si quiere, Berni puede solucionar el conflicto en dos horas”, precisó Tonil. El defensor policial sostuvo que “se llegó a una situación totalmente indeseable” y explicó: “Ayer ya se tuvo que haber solucionado todo el conflicto”.

“Sergio Berni nos tiene que firmar el aumento de sueldo y también una amnistía, en la que se comprometa a no sancionar a los compañeros que marchan. El ministro dice que no tiene un interlocutor para solucionar el conflicto, no lo está buscando, parece”, añadió Tonil en declaraciones a distintos medios de prensa.

Además, prosiguió: “El Gobierno (bonaerense) sueña con la política, pero nosotros estamos hablando de política de carácter institucional. Hablan de política partidaria, pero nosotros queremos una institución que funcione”. “Si hay gente mal paga, sin dormir, sobrecargada de servicios y encimas amenazados, ¿qué seguridad quieren?”, criticó.

Por último, Tonil aclaró que no quiere que se vaya nadie de la conducción y cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de quien sostuvo que “ya desafectó a diez personas por el reclamo que lleva 36 horas”.

Tonil aclaró que a pesar del tiempo que dura la medida de fuerza, todos los policías que están movilizándose se encuentran en su franco, “así que no se desatiende la seguridad en estos momentos”.