Alfonsín lamentó la “incomprensión” de Juntos por el Cambio con el Gobierno

El embajador argentino ante España, Ricardo Alfonsín, lamentó hoy la “incomprensión” de la alianza opositora Juntos por el Cambio con el Gobierno y pidió discutir el régimen de coparticipación.

“Lo que le está pasando al Presidente (Alberto Fernández) me hace acordar a lo que le pasó a Raúl Alfonsín, por la incomprensión por parte de la oposición acerca de las dificultades en aquella transición. No advertían las dificultades que había que enfrentar. Se le reclama que actuara como si no existieran las limitaciones económicas, sociales, internacionales, políticas. Hoy se habla como si no existiera la pandemia”, sostuvo el diplomático.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el ex diputado nacional se refirió a la decisión del jefe de Estado de quitarle un punto de coparticipación para otorgárselo a la Provincia de Buenos Aires y afirmó que “durante el Gobierno de (María Eugenia) Vidal se pedía lo mismo”, ante lo cual recordó que se le aumentaron los fondos a la Provincia, pero que se vieron “licuados” al tener que hacerse cargo los subsidios a los servicios públicos.

“Es una vieja discusión que se va a saldar cuando podamos discutir lo que dispuso la constitución del 1994, que discutamos la coparticipación primaria y la secundaria”, señaló el dirigente radical.