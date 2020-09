Andrea Taboada habló por primera vez de su romance con Lito Vitale: “Es un diez en todos los sentidos”

Y siguió: “Lito es un diez en todos los sentidos. Por eso seguimos siendo amigos. Me dedicó “. Además, Taboada explicó que se conocieron a raíz de su trabajo: “Le hice muchas entrevistas, pero la relación empezó después de una fiesta de cumpleaños, que me llevó a mi casa y me invitó a cenar al otro día”.

Mientras que Karina Iavícoli, gran amiga de Andrea, dio más detalles del romance que llevaba varios años oculto. “Durante un tiempo viví en la casa de Andrea porque se rompió un caño de gas en la mía y fue en esa época. Me acuerdo que cuando Lito iba a visitarla, yo salía durante unas cuantas horas para dejarlos solos. Él estaba enloquecido con ella”, señaló la periodista. Y Taboada agregó: “Y yo con él”.

La relación duró un tiempo, con idas y vueltas, y se terminó desgastando. “Se diluyó. No pasó nada en especial”, manifestó Andrea. Y cerró: “En ese momento no teníamos nada claro y a veces pasan cosas aleatorias a la relación que no tienen que ver con el vínculo”.