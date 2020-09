Comienzan las pruebas de una nueva fórmula para disminuir el impacto del coronavirus

Durante las pruebas, se estudiará la acción y duración del producto en las distintas superficies de la unidad, a los fines de comprobar su perdurabilidad y resistencia.

También se analizarán las fluctuaciones que pueda experimentar al entrar en contacto con los pasajeros de la formación, y se determinará el tiempo de permanencia del producto una vez finalizado el servicio.

Una vez superada esta instancia de trabajo de campo en la línea Roca, el objetivo es ampliar la utilización de la fórmula a otras modalidades de transporte mediante un trabajo coordinado con los organismos descentralizados dependientes del Ministerio de Transporte.

La acción para disminuir el impacto del coronavirus se realiza junto a personal de Trenes Argentinos Operaciones y profesionales de la “ANLIS-Dr. Carlos G. Malbrán”, quienes ya elaboraron un reporte en relación a agentes y estrategias para disminuir el impacto del virus en el transporte público.

En coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, durante la investigación se estudiaron cuatro fórmulas, siendo seleccionada una de ellas, por haber sido una de las que mejores resultados demostró y por ser, además, de producción 100% nacional.

La fórmula, desarrollada por la empresa Diransa, además de prevenir la propagación del coronavirus, también es efectiva en el combate de otras bacterias, hongos y virus como la escherichia coli, salmonela, hepatitis, influenza, entre otras.

A diferencia del hipoclorito, la fórmula que se está testeando es menos agresiva, no irritante en concentración de uso, no es corrosiva y, por lo tanto, no afecta la electrónica de la cabina, y no requiere un lavado con desengrasante.