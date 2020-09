El Gobierno definió como “altamente positivo” el encuentro con el Consejo Agroindustrial

“Fue un encuentro altamente positivo, hay grandes avances”, resaltó a NA el ministro de Agricultura, Luis Basterra, luego de la reunión que se desarrolló en el Salón de los Científicos Argentinos de la Casa Rosada.

Aclaró que la propuesta del sector productivo no está centrada en la quita de retenciones, y precisó: “Hay una cantidad de medidas. Lo que proponen es tener tratamientos diferenciales. No se limitan a que sea un modelo que se asienta sobre el tratamiento impositivo, para nada. No es ni siquiera lo más importante”.