Máximo Kirchner: “Aqui había pibes que no sabían que era el FMI y el macrismo se los trajo de nuevo”

“Néstor en 2007 ya casi arrastraba los pies, eran cuatro años donde había sido un esfuerzo muy grande. Este era un país con sus cuentas que no cerraban por ningún lado y estaba toda la gente afuera. Era volver a administrar el Estado”. afirmó el diputado nacional por el Frente de Todos .

“Al plan conectar conectar-igualdad lo hicieron “bolsa” con el discurso que los pibes y las pibas usaban las compu para jugar y no para estudiar. El discurso de las políticas públicas se usa para algunos medios pero no dice la verdad”.

“La dimensión humana algunas veces se pierde, yo entiendo a los resentidos, pero de los sectores que hemos tenido todo no se tiene que estar resentido”, afirmó.

“Desde fines del 2015 hubo sectores a los que se les dio un empujón y después se los endeudó, la reinserción tiene que ser global pero no de rodillas”.

“Una señora con los ojos llorosos me contó hoy a la salida de una reunión en La Plata que terminó de pagar la casa que empezó con Néstor y me lo decía emocionada, esos esfuerzos hay que reconocerlos y valorarlos”

“Tenemos una visión mas humana pero no tiene que ser culposa, por ejemplo la asignación de lotes con servicios, a la economía la mueve desde abajo los trabajadores. Algunos medios se enojan por las medidas pero con ellas ganamos las elecciones, los medios no se pueden enojar con nosotros o con los trabajadores”, sentenció.

“Vivimos en un lugar en donde la realidad debe trasformarse. Cuando ganó Alberto tomó las decisión para cuidar a nuestros mayores, yo quisiera que seamos mas empáticos Una abuela mía me decía trata mejor a las personas mayores, ellos fueron los jóvenes de ayer, como vos sos hoy”

“Cuando tu apoyo es mediático, tené cuidado porque en pocos meses la sociedad te olvida si no tenes un piso previo. Uno no construye su espacio solo, se va sustentando con compañeros, organizaciones sociales. Durante el 2015 y 2109 hacían política hasta sacándome la oficina a mi o hasta con su propia fuerza política, no lo digo para señalar, lo digo en general para todas las fuerzas políticas hay un proceso que se debe ir construyendo”. “Los grandes matones de internet, como decía el Indio, deben saber como contenerse al acosar a través de las redes, por ejemplo mandan jaurías de troll’s por ejemplo contra Ofelia en la Ciudad, porque es mujer y joven. La gran discusión es contra los retrógrados, parece que le corrieron la piedra de la caverna ayer”

“Néstor y Cristina eran dos militantes que tenían sus sueños y los fueron cumpliendo, así nace la vocación y por ahí le puede estar pasando a un pibe ahora”

“Las situaciones como por ejemplo las del 2013 de Gendarmería, no se desvirtuó como la que paso ayer de rodear con personas armadas la Quinta de Olivos, los discursos no eran igualmente homogéneos, la situación se acumuló por ejemplo con la situación habitacional, las mujeres y los hombres policías deberían pensar que el Gobernador no los quiere, pero no es asi”.

“Los reclamos de hoy también existían con Vidal pero la decisión de este Gobierno fue escuchar, Macri les daba más a los que más tenían, nadie hablo ahí del decreto simple, se hacían veredas cada tres semanas, hay una enorme desigualdad por ejemplo los patrulleros en el conurbano recorren pueblos intransitables, hay problemas habitacionales, de estructura, de servicios, de inseguridad, pero no planteamos enfrentamiento entre barriadas, aquí el oficialismo porteño quiere judicializar todo”.

“Aquí había pibes que no sabían que era el FMI y el macrismo se los trajo de nuevo. La responsable de la oposición y el jefe de Gobierno no dialogan con los otros y entre ellos tampoco, Rodriguez Larreta la debe sentar a Bullrich y explicarle por dónde debe ir, a Vidal la cuidaron todos pero fue a una elección y perdió por 17 puntos porque no gestionó”