“Messi sólo puede ir a un club que no respete el Fair Play Financiero”

“Messi solo puede ir a un equipo que no respete el Fair Play Financiero, así que no es el Tottenham, seguro”, indicó Mourinho en una entrevista con el sitio inglés “Football Joe” cuando fue consultado por un posible interés por el crack rosarino.

Mourinho puso en relieve sus diferencias con el club de Manchester, dirigido por el catalán Josep Guardiola, segundo animador del duelo que protagonizaron cuando fueron entrenadores de Real Madrid y Barcelona, respectivamente.

El portugués profundizó críticas hacia el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) que levantó la sanción deportiva a Manchester apuntado por la UEFA en su intento de incumplir las reglas de el Fair Play Financiero entre 2012 y 2016.

“Fue una decisión vergonzosa porque si el City no es culpable, entonces no se le castiga con 10 millones. Si no eres culpable, no deberías tener una multa. Si son culpables, la decisión también es una vergüenza y debería ser expulsado de la competición”, dijo Mourinho, quien reiteró su queja por la habilitación a Manchester City de cara la próxima Liga de Campeones de Europa.