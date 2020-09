Rumores de romance entre Viviana Canosa y Sergio Berni

“Hay cierto condimento clandestino pero también van a lugares donde son vistos por vecinos. Y además no pasan desapercibidos ninguno de los dos. Ella, porque es una periodista y conductora muy conocida. Y él es un ministro de alto perfil, que no anda solo todo el tiempo, por su laburo”, disparó el periodista al inicio de su programa y aseguró que es una relación bastante reciente.

Además, Rial aseguró que la periodista y el ministro están muy enamorados. “Nació el amor. Me dicen que él está como un adolescente. Creo que estaba casado, que ya se separó. Y ella lleva un tiempo separada también”, explicó. Y agregó: “Se encuentran en el departamento de ella o en un campo. El no vive en su casa, vive en la calle. Es raro pero no es raro”.

Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales llegaron a la conclusión de que Rial hablaba de Viviana Canosa y convirtieron a la periodista en trending topic y el conductor lo terminó confirmando. Y agregó que el ministro en cuestión maneja una moto y “cruza la General Paz” para ir a ver a su enamorada, razón por la que rápidamente comenzaron a circular rumores que afirmaban que el protagonista del enigmático era nada menos que Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense. “Qué clara que la tiene la comunidad tuitera”, cerró Rial con picardía y prometió sumar más información durante los próximos programas.