Tonil advierte que “se profundizará” el conflicto si no se garantiza que no habrá “represalias administrativas”

“El conflicto no se resuelve sólo con el reclamo salarial. Esto se profundiza si no se resuelve, con la firma de (el ministro de Seguridad provincial, Sergio) Berni, una decisión administrativa garantizando que no habrá represalias” contra los efectivos que protestaron, subrayó el oficial principal retirado.

En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, Tonil reconoció que el reclamo salarial “se volvió anárquico” y lamentó la protesta frente a la Residencia Presidencial de Olivos: “Se faltó el respeto al Presidente (Alberto Fernández) y a la investidura. Se mandaron la macana de su vida y se nacionalizó el conflicto, que es provincial”.