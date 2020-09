Alexander Caniggia debutó en “Cantando 2020” y se llevó elogios de Nacha Guevara

“No pensé estar vivo para ver a Nacha Guevara aplaudir a Alex Caniggia pero sí, pasó esto”, señaló con asombro Ángel De Brito. Mientras que la jurado, contó por qué le había gustado tanto el trabajo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. “Cuando lo vi entrar pensé esto no lo voy a poder atravesar, pero me diste una sorpresa, me ha gustado mucho. Por momentos hasta pareció algo profesional, que no vemos mucho aquí”, explicó con simpatía. Y agregó: “No te conocía, nunca te había escuchado, nunca te había visto. Cantás muy bien y fue un lindo momento”.

Por su parte, Karina La Princesita destacó la actitud de Alex. “Yo estoy tentada, pero no porque vi algo malo sino porque me pareció una gran sorpresa. Creo que tenés todo lo que tiene que tener un artista, menos la voz”, aseguró. Y Caniggia retrucó: “Pero soy el puto amo. ¿Buena voz tengo?”. Pero la cantante se mantuvo firme en su devolución. “Sí, no como un cantante, pero no está mal. Sacando la voz, tuviste todo lo que tiene que tener un artista para pararse en un escenario. Fue totalmente entretenido, hubo mucha energía cuando bajaste la escalera, me encantó. Me parece que tenés mucha gracia, mucho carisma”, concluyó.

Fiel a su estilo, Oscar Mediavilla fue riguroso como acostumbra. “Alex, tenés un buen look pero no te sobra nada. El look estuvo bueno, pero cantando más o menos”, expresó el productor musical. Y lejos de quedarse callado, el mellizo de Charlotte aseguró que se siente un artista y que no le presta atención a las críticas. “Perdón Oscar, pero a mi nada me para. A mi mucha gente me dice que cantó mal y yo les digo: ‘Chupala’. Por la calle me lo dicen”, reveló el joven, provocando las risas del jurado. “Si le haces pito catalán al que te hace la devolución, sos un suicida”, remarcó Oscar.

Mientras que Moria Casán, destacó la nueva dentadura del participante y el crecimiento que mostró en la pista, en comparación a su paso por el “Bailando”. “¡Me encanta! Me encanta verlos en la pista porque son como modernos, tenés una mezcla de hombre inglés, cheto. Me descoloca la nueva dentadura, yo creo que tendrías que achicártelo un poco porque parece un piano. Vinieron con mucha energía y traen show”, dijo “La One” y puntuó a la pareja con un 9. Así, el más polémico del clan Caniggia se convirtió en uno de los favoritos del certamen.