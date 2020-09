Cinthia Fernández enfrenta a Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus hijas

Twitter”> https://twitter.com/cinthifernandez/status/1304426770523983877 Al padre de mis hijas le voy a contestar clarito y al pie! Deja de hacerte el canchero porque deberías estar agradecido que mantengo a mis hijas por casi-completo porque con lo q vos “podes dar” que no es lo que firmaste Tenes una ejecución de deuda — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 11, 2020

Todo comenzó porque el futbolista le dio me gusta a dos polémicos tweets en contra de la mediática. “Siempre Cinthia Fernández llora que se queda sin trabajo, por algo será, igual tiene un Instagram, que no para de facturar, y un ex que le pasa plata para sus hijas, no pasa ninguna necesidad. Trabajo no tiene la gente que depende del IFE para comer y que no tiene canjes”, decía uno de los mensajes. Mientras que el otro rezaba: “Quien lee y escribe, nunca pide pan. Es un refrán”.

https://twitter.com/cinthifernandez/status/1304427574727192586 En la cuota alimentaria. Así q en vez de reírme me preocuparía por buscar mas laburo para cumplir con los derechos de las hijas q tenemos en común. A ser más agradecido querido y de paso si podes un poco más buen hombre… u hombre mejor dicho — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 11, 2020

Al ver la reacción de su ex pareja, Cinthia estalló en ira y salió a contestarle. “Al padre de mis hijas le voy a contestar clarito y al pie! Dejá de hacerte el canchero porque deberías estar agradecido que mantengo a mis hijas por casi-completo porque con lo que vos ‘podes dar’ que no es lo que firmaste. Tenes una ejecución de deuda”, disparó la mediática.

https://twitter.com/cinthifernandez/status/1304428853369200645 A una cosita más Matias Defederico no des me gusta como si fuera un logro darme cuota alimentaria ( que me das 1/3 ) es tu obligación papi. SOS EL PADRE. — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 11, 2020

Y siguió: “En vez de reírme, me preocuparía por buscar mas laburo para cumplir con los derechos de las hijas que tenemos en común. A ser más agradecido, querido”. Además, Cinthia detalló que Defederico paga solo un tercio de lo acordado y que seguirá el conflicto frente a la Justicia. Cabe señalar que hace pocas semanas, Matías había elogiado públicamente a Cinthia y destacó la buena relación que habían construído, más allá de los escándalos protagonizados. Pero parece que la paz llegó a su fin.