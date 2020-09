Esmeralda Mitre: “Me quieren colgar en la hoguera como a Juana de Arco”

Esmeralda Mitre se cansó de recibir agresiones en las redes por su participación en “Cantando 2020” y decidió hacer un fuerte descargo a través de sus cuentas.

“Leo que me quieren colgar en la hoguera como a Juana de Arco…¿tanto odio? Yo así crezco y ustedes pierden tiempo”, empezó la actriz a través de su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Acá, no pienso ser Juana de Arco. Me aburre. Solo pretendo no aburrirme porque puede pasar que me aburra y cuando me aburro, nada me importa mucho”.

Además, cuando una seguidora señaló que quienes la critican no entienden “su arte”, la hija de Bartolomé Mitre apuntó contra sus compañeros de “Cantando 2020”.

“Hartantes. ¿Y cuándo me harto? ¡No estamos analizando la teoría de Heidegger! ¡Tranquilos! Canten y no me jodan mucho más”, escribió y señaló que en las redes sociales recibe muchas agresiones.

La última sentencia y eliminación del certamen de canto generó mucha polémica, luego de que el jurado no se pusiera de acuerdo y recayera en Laurita Fernández y Ángel De Brito la responsabilidad de salvar a una pareja.

Los conductores debían elegir entre Esmeralda Mitre – Nell Valente, Lizardo Ponce – Lucía Villar;y Cande Molfese – Federico Salles. Entonces decidieron que la mediática continuara en el concurso.

Finalmente la dupla de Lizardo y Lucía terminó eliminando a la pareja de Salles y Molfese en el teléfono y se armó un gran revuelo en las redes sociales.

Sobre todo, porque hubo muchos personas, entre las que se destacaron varios famosos como Melina Lezcano, Julieta Nair Calvo y el mismo Lizardo Ponce, que consideraban que la dupla de Salles y Molfese merecía seguir en la competencia en lugar de Esmeralda porque había tenido un mejor desempeño en la pista.

Y al parecer, Esmeralda no aguantó las críticas.