Recalde aseguró que la quita de recursos “no afecta el presupuesto de la ciudad”

El senador nacional del Frente de Todos por la Ciudad Mariano Recalde aseguró hoy que la quita de recursos “no afecta el presupuesto” porteño y definió al jefe de Gobierno capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, como “un Macri con velocidad”.

“A nadie le gusta tener menos recursos, pero es parte de la realidad que nos toca enfrentar. Esto da equidad y resuelve un problema coyuntural grave como fue el levantamiento de estos días”, sostuvo el legislador oficialista.

En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que en esta jornada condujo Alfredo Scoccimarro en Radio Rivadavia, el ex presidente de Aerolíneas Argentinas cuestionó la presentación judicial que realizará el Gobierno porteño ante la Corte y afirmó: “Cuando no se tiene razón en el fondo, se buscan excusas en la formas: que no me avisaron, que es inconstitucional”.