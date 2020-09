La abogada de Nahir Galarza contra Gabriel Castaña: “Es un misógino que no fue aceptado como perito”

Sigue el escandalo tras la demanda judicial iniciada contra el panelista de “Bendita TV”, Gabriel Cartaña, por parte de Nahir Galarza (22) la joven que fuera condenada a la pena de “Prisión Perpetua” por un homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú convirtiéndose en la mujer más joven en recibir tal pena.

Tras tomar conocimiento de las acciones legales tanto civiles y penales como así la correspondiente denuncia efectuada ante el “Tribunal de Ética de Psicólogos de Buenos Aires” que la defensa de Nahir presentó en su contra, el panelista dio declaraciones expresando que: “Fui contratado como perito por la defensa, no rompí el secreto profesional por que el juicio a Nahir fue público y esta demanda que me inician es idea de su abogada para tener prensa y de Nahir por que está aburrida”.

Cabe recordar que según la joven el mediático Cartañá se aprovechó de la falta de recursos económicos y del miedo de los peritos locales por el gran linchamiento social que primaba en su ciudad y se ofreció en forma insistente a realizarle en forma gratuita y sin ninguna clase de contratación una pericia para lo cual él realizaría tres viajes a visitarla en su celda de la “Cárcel de la Minoridad y las Mujeres” de la ciudad de Gualeguaychú y a realizarle una batería de doce test. Según manifestó la defensa, y tal consta en los registros de visitas, Cartaña, solo le realizó dos entrevistas, envió una pericia básica e incompleta y jamás le pidió permiso a Nahir para revelar su intimidad en los set televisivos incumpliendo con el secreto profesional para su propio beneficio económico paseándose por todos los programas de televisión en los cuales lo presentaban como “El Psicólogo de Nahir”,”El perito de Nahir” o inclusive un pretencioso graph titulado “El Hombre que más conoce a Nahir”.

Quien salió a responderle en forma tajante fue la flamante abogada de Galarza. la Dra. Raquel Hermida Leyenda que tras ser mencionada por Gabriel Cartañá replicó: “Es un machirulo y misógino que miente descaradamente en la TV al decir que fue contratado como perito de una adolescente que tenía de 19 años en aquel momento y que quedó facultado para decir todo tipo de barbaridades sobre mi clienta para poder vender sus libros, sus vivos de Instagram y fundamentalmente para no perder su espacio en la televisión que es lo único que parece importarle”.

Asimismo sostuvo que no irán solo por una disculpa publica sino también por su matricula profesional ya que: “Esta demostrado que este señor no solo intenta confundir a la opinión pública sobre su rol y sus responsabilidades profesionales sino que también miente al venderse como perito de mi clienta ya que como consta en el expediente la fiscalía general de Gauleguaychú no hizo lugar a su incorporación rechazándolo de plano tal figura en la documental que aporto de fecha 24 de enero de 2018”.

Para finalizar la Dra. Raquel Hermida Leyenda sostuvo que el mediático: “Desde esa fecha este señor ya sabía que su participación en la causa no existió y sin embargo, tal ha auditado mi equipo interdisciplinario, vemos que participó en una veintena de programas de radio y televisión durante 2018, 2019 e inclusive este año presentándose como lo que nunca fue. Y tal como expresa Nahir solo le interesó este caso para su mercantilismo, beneficio personal y presumir de algo que sin lugar a dudas le quedó muy grande. Su análisis esta viciado de contradicciones y estudió para cero en perspectiva de género”.

Por último trascendió que Nahir y Cartaña aun no se pudieron ver las caras en la modalidad de audiencia judicial por la aplicación Zoom ya que el mediático no se presentó a ninguna de las dos audiencias a las que fue citado por la justicia. En la primera audiencia del mes de agosto pidió postergación por no contar con un letrado que lo asista y en la segunda audiencia del jueves próximo pasado adujo que ahora ya tiene abogado pero que el mismo contrajo Covid19 y no puede asistirlo.