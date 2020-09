Vuelve la Copa Libertadores y Conmebol anunció un cambio de último momento

A última hora del domingo, Conmebol anunció un cambio de último momento respecto de las listas de buena fe de los equipos que reiniciarán la Copa Libertadores el martes y amplió el cupo de 40 a 50 jugadores inscriptos.

“En reuniones anteriores, el Consejo de la CONMEBOL aprobó el aumento del número de cambios en la lista de buena fe y la flexibilización de las reglas especificas para las sustituciones. En ese sentido, el Consejo aprobó excepcionalmente para la edición de 2020, la inclusión de hasta 10 jugadores adicionales en la lista de buena fe de la CONMEBOL Libertadores, permitiendo llegar hasta 50 jugadores en total en la lista de buena fe”, indicó el comunicado.

El Consejo de la CONMEBOL resolvió hoy por unanimidad ampliar de 40 a 50 la cantidad de jugadores en las listas de buena fe para la @Libertadores y @Sudamericana. ▸▸ https://t.co/uv3eePaUDq pic.twitter.com/U380QOfMNH — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 14, 2020

Una aclaración importantes es que el máximo de futbolistas que pueden agregarse en el listado es 10, por lo que aquellos que no hayan presentado el cupo completo de 40, no llegarán a 50 jugadores inscriptos.

De hecho, entre los conjuntos argentinos, solo Boca y Racing presentaron una lista completa, mientras que River y Tigre habilitaron 29 jugadores, y Defensa y Justicia, 33.

De esta forma, los clubes tienen hasta las 18:00 del lunes 14 para incluir nuevos jugadores que sean habilitados para disputar la fecha 3, que se jugará entre este martes 15 y el jueves 16.

En tanto, el viernes 17, también a las 18:00, será el tiempo límite para agregar futbolistas que podrán jugar a partir de la fecha 4, siempre y cuando estén en condiciones legales.

¿Se juegan las Eliminatorias en Sudamérica?

El Consejo de la Conmebol se reunirá este lunes vía Zoom para definir si las Eliminatorias sudamericanas efectivamente dan comienzo el jueves 8 de octubre próximo o se posterga como pretenden seis de las 10 federaciones miembro del máximo organismo sudamericano, a raíz del crecimiento de contagios de coronavirus en la región.

Argentina, Brasil, Uruguay y Chile son los cuatro países que apoyan el comienzo de las eliminatorias para Qatar 2022 a partir del primer jueves del mes próximo, con doble fecha que se jugará el martes 13 del mes próximo.

Pero no es un dato menor que, dentro de las asociaciones que en principio ven con mejores ojos una postergación para enero de 2021 esté justamente Paraguay, sede de la Conmebol. Las otras cinco son Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela (estas dos últimas, al igual que Argentina, todavía no iniciaron sus competencias locales, y son las únicas tres que no lo hicieron en Sudamérica).

En ese encuentro que comenzará a las 10 de Paraguay (11 de Argentina), habrá un tema clave sobre el que girará la discusión, que no tendrá que ver puntualmente con el crecimiento de la pandemia de Covid-19, pero que deriva de ella: la recomendación de la Liga de Clubes de Europa a sus instituciones para que no les cedan sus futbolistas a las selecciones de otros continentes para evitar riesgos de contagios.

Y de hecho en España, de donde provendrá Lionel Messi, que podrá jugar el primer partido ante Ecuador porque prescribió la suspensión de un partido que acarreaba desde la Copa América de Brasil 2019, hoy existe un fuerte rebrote de la enfermedad.

Si esto que ya regía para la fecha FIFA que finalizó la semana pasada y que no fue aplicable porque no hubo partidos entre selecciones en ningún otro lugar del mundo que no fuera justamente Europa.

Si esto se hace oficial mañana, entonces los cuatro países que apoyan el comienzo para octubre y que serían precisamente los más perjudicados, porque la mayoría de los integrantes de sus selecciones actúan justamente en el fútbol europeo, ofrecerían en principio una propuesta intermedia, que sería iniciar las eliminatorias en noviembre.

Hasta ahora, la Conmebol tiene confirmadas las realizaciones de la tercera y cuarta fecha para el 12 y 17 de noviembre, cuando Argentina recibiría primero a Paraguay y luego visitaría a Perú. Las Eliminatorias ya fueron postergadas en marzo pasado, cuando comenzó la pandemia,

Por lo pronto la Concacaf ya le pidió, y la FIFA aceptó, que las eliminatorias de Centro y Norteamérica pasen para el año próximo. La casa matriz del fútbol con sede en Zúrich es la que siempre tiene la última decisión, pero es lógicamente permeable a las solicitudes que se realizan por razones sanitarias. Anteriormente también habían sido postergadas para 2021 las eliminatorias de Asia.

El entrenador argentino Lionel Scaloni y su ayudante Walter Samuel, que viven en Europa, iban a estar viajando este fin de semana pero lo harán inmediatamente se conozca la ratificación del comienzo de las Eliminatorias para la fecha de octubre (el 13 Argentina visitará a Bolivia en la altura de La Paz). Si ello no ocurre, en principio postergarían su viaje, ya que para el primer caso debería estar elevando una lista, presumiblemente de más de 30 jugadores, el próximo lunes 21.

Por todo esto la reunión de las 10 asociaciones de la Conmebol que será presidida por su titular, el paraguayo Alejandro Domínguez, será clave y se producirá, paradójicamente, un día antes de la reanudación de la Copa Libertadores, que en materia sanitaria hasta podría ser una prueba piloto para las eliminatorias, aunque a diferencia de las selecciones, los clubes no necesitan que sus jugadores lleguen desde Europa.

Fuente: NA y Telam

Compartí esta Nota