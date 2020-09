Charlotte Caniggia : “Tengo un humor del or..”

Charlotte Caniggia se fue enojada de la pista del “Cantando 2020”, El Trece, tras su debut del martes con su compañero Cristian Sergio.

La mediática abandonó la pista y reconoció estar malhumorada por las devoluciones que recibió de parte del jurado.

“Ya era obvio igual, me la veía venir. Soy re sentimental y re malhumorada. Sí, estoy enojada”, indicó tras los bajos puntajes recibidos.

Y agregó: “Tengo un humor del or.. y no lo quiero transmitir. Me voy a mi casa y quizás me tranquilizo”.

Antes, indicó sobre los planes para su vida: “Me gustaría seguir en el rubro de la tele, casarme, y desaparecer del mundo televisivo. Siento que la gente me critica mucho”.