Desde que comenzó, el Cantando 2020 no ha tenido los números que esperaba en los amperímetros del rating. Por lo cual, la productora LaFlia y El Trece decidieron dar un volantazo. De esta manera, se agregaron nuevas parejas al certamen luego de que ya siete parejas tuvieron que abandonar el mismo. Este tema fue tratado entre Lizardo Ponce y Karina La Princesita en un vivo de Instagram.

El influencer trató el tema de la ampliación del cupo de los participantes ya que es algo que le afecta, porque implica que tendrá que competir contra más parejas. “A los nuevos participantes, ¿cómo los viste? Porque vos fuiste participante”, le preguntó el influencer sobre su labor en el Bailando. “Yo, cuando fui participante, y llegaron nuevos, a mí me pareció mal”, empezó contestando Karina.

“Tenés dos formas de verlo. Primero, para ellos es más difícil porque se suman a un certamen donde los otros ya han ensayado desde hace más tiempo. Pero si vos te ponés a pensar, los que están desde el principio, se están rompiendo el traste, llegan hasta una instancia, zafan del teléfono, etc», aseguró Karina La Princesita dando su parecer sobre la situación que le toca vivir a los famosos que trabajan en el Cantando 2020.

«Yo, cuando fui participante, me pareció mal. No lo dije porque me dije ‘Estoy laburando, callate la boca, Karina’. Pero me parece difícil de los dos lados”, manifestó quien está trabajando en sus primeras armas como jurado en este tipo de concursos. “¿Pero te gustaron los ingresos de los Caniggia, Mica?”, insistió Lizardo preguntando por un caso en particular

“Pienso que tanto ellos como la producción saben que es un concurso de canto pero también es un show”, respondió la cantante. Alexander Caniggia sorprendió con su ingreso, con 23 puntos pasó tranquilo a la siguiente ronda. Mientras tanto, su hermana Charlotte tuvo un poco más de trabajo para seguir en el show. Ella fue al duelo y fue salvada de la eliminación que le tocó a Sofi Morandi.