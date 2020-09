Sofía Zámolo sorprendió a todos con su embarazo. La modelo contó en varias oportunidades lo difícil que había sido el camino que recorrieron con José Féliz Uriburu y lo mucho que le pesaba la mirada ajena. Hoy, embarazada de 34 semanas, volvió a estar en el centro de la polémica después de festejar el baby shower de su hija con sus amigas en plena pandemia.

Zámolo compartió en sus redes sociales algunas de las fotos del evento que le organizaron sus amigas en una casa de té. Pero los comentarios negativos no tardaron en llegar y la modelo tuvo que borrar las fotos y cambiar el texto de la publicación.

“¿Baby Shower en cuarentena? Irresponsabilidad total”. “¿Y los tapabocas?” “No sé si da para postear la foto. No se puede festejar, qué parte la gente no entiende”. “Estoy embarazada de 37 semanas también y venía siguiéndote. A mí también me hicieron mis amigas uno sorpresa pero por Zoom. No tendré esas fotos tan bonitas pero cuidé más de mi hija que vos”, fueron algunos de los comentarios a la actitud de la modelo.

Después de ver la reacción de sus seguidores, Zámolo cambió el texto de la publicación y explicó que sus amigas se hisoparon antes de verla y su hermana no sale a ningún lado. Minutos más tarde, se arrepintió y optó por borrar la foto en la que sale acompañada.

Por último, Sofía escribió un nuevo texto en que manifiesta que la celebración fue por zoom: “Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este BabyShower. Increíble! Amigas con las que crecí y me crié (algunas desde que nací) son como mi familia ya”, remarcó.