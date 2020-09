En primera instancia, Georgina Barbarrosa era una de las convocadas para ser parte del Cantando 2020. Sin embargo, la experimentada actriz no terminó siendo de la partida en la primera ronda de participantes que arrancó el show. Invitada a Almorzando con Mirtha Legrand, ahora conducido por Juana Viale, ella explicó las razones por las cuales decidió declinar la oferta y no estar en el concurso.

Luisa Albinoni fue una de las figuras que apareció en la pantalla de El Trece en el programa que ahora lidera Viale. Mientras Barbarrosa y Fátima Florez escuchaban a Luisa hablar de su presentación en el certamen, Juana le preguntó a Georgina las razones por las cuáles decidió bajarse del espectáculo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández en el prime time de El Trece.

«Yo iba a ir si no estaba Moria», aseguró Georgina Barbarrosa. «Me dijeron que no iba a estar y cuando me enteré me bajé porque no me llevo bien con ella y no tengo ganas de discutir ni de pasarla mal», agregó con ganas de que el tema pase rápido y seguir hablando de otra cosa en la mesa del domingo. «Emocionalmente ya no se puede», opinó Juanita alentando a la buena onda entre las artistas.

«Pero no tenés que pensar en nada, ya está… yo no sé qué es lo que te pasó pero tenés que hacer lo que te dé placer», le aconsejó Albinoni. «Por eso, por eso no lo hice», contestó sin vueltas la también conductora. «A mí me parece tan macanuda pero bueno, cada uno habla de cómo le fue…», fue por más Luisa. «Nosotras nos queríamos mucho. Yo la quería mucho», reconoció Barbarossa.

«Pero igual está Nacha (Guevara) que te puede tirar un centro», cerró con humor Fátima, quien también pasó por el certamen de canto en reemplazo de Carmen Barbieri. «Ella dijo cosas muy feas de mi marido durante su vida y después de su muerte», había dicho Georgina al respecto cuando se le preguntó por qué le negó el saludo a La One. Barbarrosa quedó viuda en 2011, cuando su marido Miguel Ángel Vasco Lecuna fu asesinado en un asalto.