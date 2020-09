Un escándalo generado alrededor de la fecha de un show vía streaming terminó con la larguísima amistad de Patricia Sosa y Valeria Lynch. Luego de que Ángela Leiva y Brian Lanzelotta interpretarán la versión de «Qué ganas de no verte nunca más», de Lynch. Ese fue el pie para que Ángel de Brito le preguntará a Oscar Mediavilla, pareja de Sosa, por cómo quedó la relación entre ellos y la cantante.

El productor musical fue contundente en sus declaraciones al respecto y aseguró que no tiene trato con la vocalista. Todo comenzó tras los halagos de Karina La Princesita a las versiones de temas de Valeria Lynch que hace Ángela. En ese entonces, quien conduce el programa al lado de Laurita Fernández, se animó a preguntarle a Mediavilla acerca de esa relación.

«No quedó en nada porque no tengo trato con Valeria así que está todo bien. Trabajamos muchos años, pero pasaron algunas cosas que no nos gustaron. Vivimos a tres o cuatro cuadras, pero no nos cruzamos», dijo Oscar Mediavilla sin esquivar las preguntas del periodista de espectáculos, que también hace las veces de conductor de Los ángeles de la mañana. Es el personaje de los medios con más horas al aire en tiempos de pandemia.

«Pero la vida es así, ¿viste Angelito? A veces te dejan de querer o dejás de querer vos a la gente», agregó Mediavilla, que aclaró que nunca tuvo ‘un encontronazo con Valeria”». «¿Si te la cruzás la saludás?», le consultó De Brito. «Si, no es para tanto. No me iría de vacaciones, pero sí la puedo saludar», aclaró el productor musical utilizando su humor para dejar pasar rápido la situación.

Mediavilla entró al certamen en lugar de Pepe Cibrián. El productor teatral decidió dar un paso al costado después de que uno de los parientes con los que vive haya dado positivo de coronavirus. Entonces, él decidió quedarse en casa antes que continuar yendo día a día al estudio en el que se transmite en vivo el programa de lunes a viernes por El Trece a partir de las 22:40 hs.