Sofía Zámolo está transitando por las últimas semanas de su embarazo. Como todas las mujeres en una situación normal, decidió organizar un baby shower con sus amigas para celebrar la próxima llegada de la niña que tendrá con su esposo, José Félix Uriburu. En su cuenta oficial de Instagram, ella se dedicó a mostrar la sorpresa que le prepararon sus amigas para las celebraciones.

“Mis amigas me dijeron ‘vení a tomar el té’ y me encontré con todo esto…”, relató en la red social con fotos de los festejos. En esas imágenes se destacaban las tiernas decoraciones en tonos pastel y una enorme torta para apaciguar la espera en la llegada del bebé. Lo que ella no tuvo en cuenta a la hora de compartir las fotos es las críticas que recibiría por organizar este tipo de evento en plena cuarentena.

“Estoy embarazada de 37 semanas también y venía siguiéndote. A mí también me hicieron mis amigas uno sorpresa pero por Zoom. No tendré esas fotos tan bonitas, pero cuidé más de mi hija que vos”, escribió una mujer en la sección de comentarios. “No sé si da para postear la foto. No se puede festejar, qué parte la gente no entiende”, escribió otro y uno más señaló como una «total irresponsabilidad» hacer un baby shower en cuarentena.

«Antes que nada aviso que mis dos amigas de la foto se hisoparon 2 veces antes de verme. Y mi hermana tanto como yo no sale ni vemos a nadie”, explicó frente a los cuestionamientos que recibía por parte de sus seguidores. «Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este baby shower increíble. Amigas con las que crecí y me crié, algunas desde que nací, son como mi familia ya. Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todo».

Finalmente, Sofía Zámolo decidió borrar todo lo referente al festejo del baby shower en el feed de su cuenta de Instagram. Solo dejó algunas historias para agradecer a sus amigas y a las empresas que brindaron su servicio para la celebración. Así, la modelo quiso dar por finalizado todo la polémica alrededor de sus festejos por parte de sus seguidores en las redes sociales.