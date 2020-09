Los fuertes vientos de las últimas horas reavivaron las llamas de los incendios forestales en Córdoba. Tanto fue así que los vecinos pusieron manos a la obra y ayudaron a los bomberos a intentar contener las llamas. Uno de ellos fue el actor Damián De Santo, quien junto a su familia posee un complejo de cabañas en Villa Giardino. Se trata de un lugar en el que viven y en el que tienen propiedades para alquilar.

Las imágenes del intérprete en plena lucha contra el fuego se hicieron virales en las redes sociales durante las últimas horas. Según contó en una nota a El Doce, de Córdoba, De Santo posee las cabañas con su familia hace 20 años. Este martes, él y un grupo de vecinos defendió con uñas y dientes el complejo del avance de las llamas e impidió que ardiera en su totalidad.

“Nunca pensé que el fuego iba a avanzar tan rápido. Lo veía desde la cabaña a las 9 de la mañana cuando estaba tomando mate y estaba yéndose para la puesta del sol, para el lado de Mina Clavero. Y el viento cambió y a la media hora lo teníamos en mi casa, ahí abajo”, señaló Damián de Santo. La entrevista fue concedida horas después de que las llamas hayan sido contenidas.

“Si esto fue intencional, o no, de alguna manera demuestra que la gente tiene mucho amor por el prójimo. Eso me fortifica un montón y me hace entender que a veces peleamos por cosas banales en este país”, reflexionó De Santo y volvió a agradecer la atención de los bomberos de la localidad. Según contó el propio actor, los daños se limitaron hacía la iluminación externa del complejo y a «un quincho grande».

“Por suerte hace un tiempo sacamos los caballos de un terreno que tenemos en el río, sino era un desastre: no nos daba tiempo a sacarlos”, destacó sobre sus equinos que se encuentran sanos y salvos. A su vez, indicó que debió cortar el gas natural debido a la proximidad de las llamas. Además añadió que el daño hubiese sido más grave sino hubiera tenido a mano una laguna artificial y el agua de la pileta.