En los últimos años de la televisión argentina, Esteban Lamothe es uno de los actores que más adhesión y rechazo sumó. Su particular manera de actuar lo hizo ganar adeptos y ser protagonista de memes en las redes sociales. También su relajado estilo de vida y su militancia a favor de la legalización de la marihuana lo posicionaron en la opinión pública. Por supuesto, tiene cautivas a las mujeres por su condición de galán.

En las últimas horas, Lamothe fue tendencia por responderle una crítica que llegó de parte de un usuario de Twitter. “Que depresión me transmite Esteban Lamothe siento que nunca se hace la cama ni ventila la pieza”, dijo e inmediatamente recibió una respuesta del actor. «Hago la cama, ventilo y limpio mi casa cada día. También me ventilo las bolas. Estarás deprimidx por alguna otra cosa”, le respondió.

Luego del cruce, Lamothe se terminó transformándose en tendencia en Argentina con grupos que lo apoyan, entre ellos el periodista Lizardo Ponce, y sus detractores. El protagonista de esta historia recibió distintas propuestas para llevar a cabo, como una que le sugería ventilar su casa en vivo, a lo que respondió “cuando quieras”. Finalmente, recibió la invitación para hacer un streaming junto al humorista Radagast, para que muestre su intimidad, y dijo: “Es cuestión de tiempo y ahí estoy”.

Hace unos días, el actor de El Marginal hizo una fuerte revelación en el programa de Pampita. Durante una videollamada con la modelo aseguró que tiene videos y fotos íntimas que capturó con distintas parejas. En ese sentido, la conductora quiso saber si envía fotos sugerentes a otras parejas. «Esa fantasía no la tengo», respondió el galán de televisión. «Porque todo lo que me muestran mis amigos no me enganchó todavía y nunca estuve con alguien que lo practicara”, amplió.

También confesó en alguna oportunidad que una de sus fantasías es estar con una persona mucho más grande de edad que él. “Nunca salí con una mujer significativamente más grande que yo”, sostuvo. «No tendría problemas con la edad siempre y cuando me guste la mujer. Mirtha (Legrand) por ejemplo… Ella es una mujer que me llama la atención, tendría algo con ella”, confesó ante la sorpresa de los panelistas.