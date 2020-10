Viviana Canosa vivió un emotivo momento en su programa Nada personal, de El Nueve. La conductora se entrevistó con Carolina, la viuda de Juan Pablo Roldán, el inspector de la Policía Federal que fue asesinado de cuatro puñaladas por un hombre en el barrio porteño de Palermo el lunes pasado. La periodista se mostró completamente movilizada por la entrevista con la joven, que estuvo acompañada por su familia.

“Es una nota difícil de hacer”, presentaba la periodista a la esposa de Roldán que se encontraba desde su casa junto a la madre, el hermano y el sobrino de su marido fallecido. “No lo podía creer, pensaba que era un sueño, que no era real”, comenzó Carolina describiendo las emociones que vivió al momento en que se enteró de la noticia. “Sé que es la realidad y lo tengo que afrontar por mi hijo, tengo que ser fuerte”.

La mujer, nacida en Colombia, también habló de lo que se siente ser la mujer de un efectivo de seguridad. «Siempre uno está con miedo», reveló. Sin embargo admitió que pensaba que «no podía llegar a pasar algo así; nunca vas a estar preparado para enfrentar esto por más que lo hayas hablado, o lo hayas imaginado”, agregó la mujer de Roldán sobre lo que está viviendo en los días posteriores a la muerte de su marido.

Viviana Canosa, emocionada, le comentó que era “muy conmovedor” escucharla. “Me da pudor sentirme así porque te pasó a vos, pero como sociedad estamos naturalizando todo. Todo. Las muertes que se ven por televisión, detrás de cada policía en este caso hay una familia. Es lo que más me mataba y me rompía el corazón tu hijo de cuatro años. ¿Cómo le explica una madre a su hijo lo que pasó acorde a su edad?”, le consultó.

Carolina respondió que al pequeño de cuatro años si bien “hay que respetarle su duelo», “no le quiero mentir ni hacer ver una realidad diferente”. “Tu papá no va a estar más con nosotros porque murió, el cuerpo lo vamos a despedir pero no va a volver más”, comenzó su relato. “Me preguntaba cuándo va a volver y le dije ‘no, hijo, su cuerpo ya no le sirve más, tuvo un golpe en el corazón muy fuerte y ya su alma no puede habitar más su cuerpo’”, agregó.

En ese momento, Canosa se quebró. No pudo continuar. “Es la primera vez que no puedo seguir una nota, porque los que están de duelo son ustedes y a mí se me parte el corazón. No me quiero acostumbrar a que vivamos así en la Argentina con una muerte tapando la otra, con madres que pierden a sus hijos, esposas que pierden a sus maridos y sus hijos que quedan solos», comentó entre lágrimas.