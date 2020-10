Lola Latorre se adueñó de miles de críticas en las redes sociales luego de burlarse de los temblores de Nacha Guevara en una entrevista para La previa del Cantando. Ahora, Yanina Latorre quedó envuelta en un nuevo escándalo luego de que se hiciera viral un video en donde habla en un vivo con Lizardo Ponce e imita a la experimentada actriz que sirve como jurado en el Cantando 2020.

En las imágenes se puede ver a la panelista de Los ángeles de la mañana tener una charla con el influencer sobre la jurado. «La vieja te ama, boludo. ¿Cómo hiciste?», le grita Yanina a Lizardo durante el live. «No le digas así. Ahora la voy a defender a muerte», anuncia el influencer mientras reprueba el gesto tembloroso de Latorre a la hora de imitar a la intérprete de Mi ciudad.

Horas antes de la viralización del video, Yanina Latorre había salido a defender a su hija Lola, fruto de su amor con el ex futbolista Diego Latorre. «¡Mi hija no insultó a nadie! Se equivocó y pidió disculpas en privado y lo va a hacer en público», tuiteó la panelista. A pesar de resistirse a hacerlo, Nacha también tuvo que salir a aclarar algunos comentarios que se habían realizado acerca de su salud.

“Y para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto (mueve la cabeza hacia los costados) es consciente, es voluntario. Porque si no, me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo», explicó la actriz en el video. «En general me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Por ejemplo, antes de hacer un video que no tengo todavía muy claro adónde quiero ir, o quiero ser concisa, completa y decirlo todo y tengo tiempo limitado, me ocurre».

De inmediato, la artista hizo referencia a su rol en el Cantando, confundiendo el nombre del ciclo con el del certamen de baile del que también fue jurado. “Cuando estoy en el Bailando (sic) y también me ocurre es que miro ciertas cosas, algunas tan feas. Y trato de descifrar cómo puedo encarar y cómo puedo hablarle al otro sin ofenderlo, sin descalificarlo. Es como cuando tengo un pequeño dilema que me pasa eso. Pero no se preocupen”, aclaró Nacha.