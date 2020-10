El 2020 tendría que haber sido el año en que Charly Alberti y Zeta Bosio le darían vida nuevamente a Soda Stereo. Sin embargo, pasaron cosas… La idea era realizar una gira homenaje a la emblemática banda de los noventa bajo el nombre de «Gracias totales». La recordada frase fue pronunciada por Gustavo Cerati tras finalizar el último recital de la banda en el estadio de River Plate.

La idea llegó a visibilizarse en El Campín de Bogotá el 29 de febrero. Pero la pandemia de coronavirus que afectó al mundo entero puso en pausa los planes de la banda. Con mucha fe, la gira continuará con invitados especiales durante el próximo calendario. En diálogo con Cecilio Flematti en La Uno Fm 103.1, el baterista de la banda puso en duda una fecha concreta, y además, habló sobre los mitos alrededor de Soda.

En relación a la reanudación del tour de Gracias Totales, Charly Alberti señaló que la gira se haría el año que viene. “La gira ya tuvo un primer acomodamiento de fechas y hoy tendríamos Buenos Aires en el Campo de Polo el 3 y 4 marzo. Pero la realidad es que hasta que nosotros no nos sintamos seguros y la gente se sienta segura de decir ‘quiero salir, sé que no me va a pasar nada y entiendo que esto es un poco más fuerte que una gripe’, o lo que pase, hasta ese momento nosotros no vamos a poder confirmar bien las fechas», aseguró Charly Alberti.

Por otra parte, Charly se refirió a los pseudo-homenajes y biografías que, según él, se realizan para lucrar con el grupo. “Hay mucha banda tributo disfrazándose de nosotros, usando nuestros videos en vivo, hay gente que escribe libros llenos de falacias y la gente dice: ‘No, salió en el libro de tal’. Es todo mentira y está lleno. Entonces, lo que nosotros decidimos con Zeta y con Laura, la hermana de Gustavo, es que tenemos que ser los protectores de nuestra historia», aseveró con firmeza.

«Ella, principalmente, con la parte solista de Gustavo en la que nosotros, obviamente, no participamos. Y nosotros, con Zeta, tenemos que ser guardianes de la historia de Soda Stereo. Porque van a pasar muchas cosas y preferimos contarlas nosotros a que las cuente otro”, concluyó el baterista de la banca que marcó una época desde sus inicios en 1982 hasta 1997, con un épico regreso en 2007.