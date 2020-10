Una broma que se les fue de las manos provocó una enorme repercusión negativa en las redes sociales hacia Yanina Latorre, Lola Latorre y Lucas Spadafora. La panelista de Los Ángeles de la mañana tuvo un desafortunado gesto al imitar el temblor en el cuerpo de Nacha Guevara. Si bien la jurado se encargó de aclarar de que no se trata de ninguna enfermedad, las redes quedaron molestas con las Latorre y el influencer.

“Soy una mina con un carácter complicado. A veces digo cosas que te cagás de risa, te parezco divina, brillante y hermosa. Y a veces me mando unas cagadas terribles. Me desubiqué”, así inició su mea culpa la esposa de Diego Latorre. Ella usó unos minutos del programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de El trece para pedirle disculpas públicamente a la experimentada actriz.

“A veces digo cosas muy buenas, y a veces hago cosas muy malas, pero siempre me hago cargo y nunca me escondo. Siempre doy la cara y hablo”, aseguró Yanina Latorre, quien aseguró que durante el vivo con Lizardo Ponce, no se dio cuenta de lo que había hecho. «Me hago la chistosa, a veces me sale bien, a veces sale mal. No soy imitadora, soy una pelotuda que hago estas cosas».

“La imité a Nacha y me salió para el orto. Le molestó a mucha gente. Todavía no sé si le molestó a Nacha porque no hablé con ella, voy a hablar el fin de semana”, agregó la panelista. “Hice burla, sí. Me hago cargo. Pido perdón, creo que todos alguna vez cometemos algún error en la televisión. Yo no hice referencia a una enfermedad. Para mí era un tic, del que todo el mundo hablaba. Lo dije en un vivo, quedó grabado, soy consciente».