El público matutino de América se vio totalmente sorprendido porque en Informados de todo no estaba su conductor: Guillermo Andino. La producción se movió muy rápido para encontrarle un reemplazante y así llegó Mariano Yezze. El animador titular del programa salió al aire por teléfono y explicó los motivos por los cuales ha decidido quedarse aislado en su hogar.

A último momento se enteró que su hija mayor, Sofía, había dado positivo de coronavirus. “Ella tiene alergia con estos cambios estacionales. A mí también me pasa, siempre estamos como un poco resfriados y nos pega mucho el cambio de clima y lo que cae de los árboles. En el caso de ella, ayer se levantó con la voz tomada y mientras tomaba un té se dio cuenta de que casi no le sentía el gusto. Entonces, no sabía si era por el resfrío o un síntoma de COVID”, relató en diálogo con Teleshow.

Para despejar todo tipo de dudas, se dirigió a un centro médico de Lomas de San Isidro para realizarse el hisopado, cuyo resultado llegó este viernes a primera hora: positivo. Por este motivo, Guillermo Andino, con mucha responsabilidad, avisó de urgencia a América que no iba a poder ir al canal y no llegó a hacer los arreglos necesarios en su casa para poder salir al aire por Zoom, así que lo hizo por teléfono.

Desde que se conocieron los resultados de Sofía, tanto él como Carolina Prat y sus otros dos hijos, Victoria y Ramón, están en cuarentena estricta confinados en su hogar. Entre el lunes y el martes de la semana que viene se harán los hisopados correspondientes para despejar dudas acerca de si son o no portadores de coronavirus. “Sofi está en su habitación, cumpliendo el aislamiento obligatorio. Recuperó el gusto y se siente bien pero tiene que estar 14 días adentro», reconoció.

«Nosotros, por recomendación de la doctora del canal, nos vamos a hacer el hisopado entre el lunes y el martes porque cuando tenés algún conviviente contagiado, el virus puede mutar débilmente en las primeras horas, y se puede consolidar entre las 48 y las 72 horas siguientes. Entonces, para no tener un falso negativo, vamos a esperar unos días hasta hisoparnos”, explicó el reconocido periodista que aseguró que no tiene síntomas.