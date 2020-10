Como una gran parte de los argentinos, a Baltazar, el hijo de Paula Chaves y Pedro Alfonso, le tocó cumplir años en plena cuarentena. Con la imposibilidad de realizar grandes reuniones sociales, la modelo le dedicó un simple mensaje en las redes al niño que acaba de cumplir su cuarto año de vida. Él lo tuvo que festejar en su casa con su hermana Olivia, de 7 años, y de Filipa, que está cerca de cumplir tres meses.

“Feliz cumple, amor mío… Mi bebé arcoíris… Gracias por llegar mágicamente a nuestras vidas…”, arrancó su dulce publicación la conductora de Bake Off Argentina. “Gracias por enseñarme desde el primer día que no podemos controlar nada… Gracias por enseñarme a luchar por nuestros derechos… Gracias por enseñarme esa fuerza que nace descontroladamente desde adentro y de los más profundo de nuestros corazones…”.

Para ilustrar sus emotivas palabras, Paula Chaves eligió compartir una imagen en donde se la puede ver abrazada al nene en su cuarto. “Hace 4 años, 5.28 am, me convertiste en otra mujer. Nací con vos. Nacimos juntos. Te amo hasta el infinito Balta…”, concluyó la modelo un posteo que tuvo una gran aceptación por parte del público. El mismo tuvo más de 152 likes en cuestión de pocas horas.

Recientemente, Paula decidió acudir a sus seguidores para un problema de su beba Filipa. Posiblemente, la niña sea alérgica a la leche de vaca. Esta es una afección muy común en lactantes y niños pequeños. “Buenas, ¿cómo andan? Les quiero hacer una pregunta. Necesito yo info de ustedes ahora. Necesito empezar una dieta estricta de APLV; Alergia a la proteína de la leche de la vaca», dijo.

«¿Me recomiendan alguna página o cuenta donde suban los productos que se pueden consumir y cómo leer etiquetas?”, preguntó Chaves. “Hay una leve sospecha, entonces me mandaron a hacer el desafío y quiero seguir cuentas que me ayuden en esto. Al principio hay tan poca información, al menos yo tengo muy poca info, y te agarra un poco la desesperación de no saber qué podés comer y demás. Así que si pueden, se los agradecería”, pidió la modelo.