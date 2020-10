Nacha Guevara está cumpliendo 80 años este 3 de octubre. Cuando el reloj pasó las 12 de la noche este último viernes, la actriz aún se encontraba en vivo en el Cantando 2020. En medio de su trabajo, sus compañeros le brindaron una emotiva sorpresa, le cantaron el feliz cumpleaños y la llenaron de buenos deseos. “Me voy a casa con mis gloriosos 80”, dijo Nacha después de observar las imágenes de un video homenajéandola.

El clip contenía una serie de imágenes que destacaban la impresionante trayectoria de la artista que continúa vigente hasta nuestros días. Todos en el estudio se mostraron muy emocionados y felices de poder compartir estos momentos con una de las actrices y cantantes más reconocidas del país. Conmovida por la alegría, ella se despidió tras una semana en la que no la pasó muy bien.

Tanto Yanina Latorre, como su hija Lola y el partenaire de la joven, Lucas Spadafora, se burlaron de los supuestos temblores en su cuerpo. Para lamento de Guevara, sus seguidores se preocuparon por su estado de salud y ella tuvo que salir a aclarar que esos movimientos que capta la cámara cuando la enfocan en medio de una presentación son totalmente voluntarios.

“Y para que se queden tranquilos todos, estoy bien de salud. Cuando hago esto (mueve la cabeza hacia los costados) es consciente, es voluntario. Porque si no, me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo», explicó Nacha Guevara en el video. «En general me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Por ejemplo, antes de hacer un video que no tengo todavía muy claro adónde quiero ir, o quiero ser concisa, completa y decirlo todo y tengo tiempo limitado, me ocurre».

De inmediato, la artista hizo referencia a su rol en el Cantando, confundiendo el nombre del ciclo con el del certamen de baile del que también fue jurado. “Cuando estoy en el Bailando (sic) y también me ocurre es que miro ciertas cosas, algunas tan feas. Y trato de descifrar cómo puedo encarar y cómo puedo hablarle al otro sin ofenderlo, sin descalificarlo. Es como cuando tengo un pequeño dilema que me pasa eso. Pero no se preocupen”, aclaró Nacha.