Fredy Villarreal confirmó que tenía coronavirus hace varios días. Al comienzo, el actor transitó la enfermedad sin mayores inconvenientes. Sin embargo, complicaciones en su salud en las últimas horas derivaron en la necesidad de que tenga que ser internado en la Clínica Zabala del barrio porteño de Belgrano. Así lo confirmó Marcela Tauro en el programa de América, Fantino a la tarde.

“Le mandamos un beso grande a Fredy Villarreal porque está internado en terapia. No está con respirador, está con oxígeno. O sea, le falta aire”, explicó la periodista, ante la sorpresa del conductor del ciclo, Alejandro Fantino, quien también sufrió las consecuencias del COVID-19. “Me acaba de llegar la información, no sabía. Es un muchacho joven y obviamente va a salir”, aseguró. Hasta el momento, el humorista no se ha manifestado al respecto.

El actor confirmó que tiene coronavirus el martes pasado. Por esta razón, el humorista se sumó a la enorme lista de figuras del espectáculo que se han contagiado con el virus, declarado pandemia el ya lejano 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud. El capocómico iba a unirse a Alexander Caniggia y a su partenaire, Melina De Piano, juntos iban a cantar «La cosa más bella», en italiano para el Cantando 2020.

La pareja no cambiará de tema pero si de compañero para la ronda de tríos. La productora LaFlia confirmó que el también humorista e imitador Roberto Peña será quien deberá trabajar a contrarreloj para cantar junto a la pareja. Cabe señalar que este no era el único proyecto laboral de Fredy. El próximo 26 de octubre tenía pensado ser parte del especial de humor de ShowMatch.

Fredy Villarreal había adelantado que estaba trabajando en diferentes personajes para el espectáculo. El humor político iba a estar bajo su talento, ya que pensaba imitar a Alberto Fernández y a Mauricio Macri. Con respecto a ese especial, hay esperanzas en El Trece de que haya al menos cuatro especiales con los famosos comediantes de Videomatch de acá a fin de año.