Mientras la gran mayoría de los artistas pasa por un contexto complicado en medio de la pandemia de coronavirus, Agustín Sierra vive un gran momento. Su carrera hizo un inesperado boom en cuanto apareció en la pantalla de El Trece para el Cantando 2020. Su participación en Sex, la obra de José María Muscari que tiene su versión streaming, también hizo lo suyo. Además, la repetición de Floricienta también acompaña. El actor fue invitado a la mesaza de Almorzando con Mirtha Legrand con Juana Viale.

El joven compartió la comida con Aníbal Pachano, ahora integrante del BAR en el certamen que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández; Ariel Puchetta, líder de Ráfaga y Teté Coustarot, conductora de Mujeres. Sin embargo, la participación de Cachete en el histórico programa no comenzó de la mejor manera. Todo comenzó cuando Juana lo apuró con una pregunta inesperada cuando él se disponía a hacer el primer bocado.

“Por favor, empiecen a comer. Perdón, yo me olvido de que hay que dar inicio, pero hay que dar inicio. Empiecen”, pidió la conductora, y el actor acató. Sin embargo, en la televisión cada segundo vale oro y la nieta de Mirtha no quiso perder el tiempo y le habló a su entrevistado. “Bueno, Agustín, vos que justo había empezado…”, comenzó a decir Juana al darse cuenta de que, claro, el actor estaba probando el plato que había preparado Jimena Monteverde.

“Ah, sos una amiga, Juana, una amiga…”, atinó a decir Sierra, entre risas por la situación. Acto seguido, Viale realizó una declaración de esas que no se ven muy seguido en televisión. “No sabía quién eras», reconoció la actriz. «Pero lo sigo mucho a Jey Mammon y él te ama. Vino acá y era ‘Cachete, Cachete, Cachete’. Le pregunté quién era Cachete. ‘¿Cómo no sabés quién es?’, me dijo. Y, claro, el chico creció…”

Fiel a su estilo, respetuoso pero descontracturado, Cachete sonrió ante la revelación y dijo: “Lo amo (a Jey Mammon), es un fenómeno. Y sí, estoy en un momento de mucha exposición, por suerte. Y muy agradecido, jugando, cantando, rompiendo los miedos. Y cumplí 30 años en cuarentena. Tenés el Cachete que quieras elegir. El niño en Floricienta, el de ahora en el Cantando, y el pervertido en Sex Virtual. Hay para todos los públicos», resaltó Agustín Sierra.