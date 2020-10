La chica del momento es, sin dudas, Romina Malaspina. Sus jugados atuendos a la hora de conducir el noticiero de Canal 26 la llevaron a posicionarse en el lugar que alguna vez supo ocupar Sol Pérez. Recientemente su nombre se convirtió en tendencia en Twitter debido a Nicolás Odetti, más conocido como Oscu, que lanzó un desafío en la red social del pajarito para poder salir con una de las mujeres más deseadas de la Argentina.

El influencer mostró la captura de pantalla de una conversación que tuvo con la modelo en Instagram. «¿Cuántos likes en Twiiter para que salgas conmigo?», le consultó el joven. «1.000.000», respondió ella. Desde entonces, Oscu se puso en campaña para intentar conseguir las siete cifras que le garantizarían una cita con la modelo. Lo curioso es que los consiguió en un par de días.

«»Hoy por mí, mañana por ustedes», tuiteó el joven en el posteo que ya tiene más de un millón de likes. A través de sus historias en Instagram, Romina Malaspina afirmó que va a cumplir con el desafío y saldrá con Odetti en una cita. «Esto no lo puedo creer, el otro día un chico me mandó un mensaje y me dice ‘cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?’. Yo mandé fruta y le dije un millón pensando que no iba a llegar», admitió la modelo.

«Chicos, me re cabió. Llegó en un día a un millón de likes. No puedo no cumplir, tengo que darle su cita, pero qué pasa…estamos en covid. O sea, no podemos romper los protocolos. Estaba pensando hacer una cita virtual. ¿Qué te parece? Novios no», advirtió rápidamente la joven. «Primero vayamos con la cita y vemos qué onda», dijo después, brindándole esperanzas al joven influencer.

Los seguidores de Oscu no se quedaron para nada conformes con la respuesta de Malaspina. Hubo una catarata de tuits criticando la decisión de la modelo de querer resolver la situación con una cita virtual. Sin embargo, la historia de ¿amor? de ambos se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales. Tal vez era lo que más buscaban a través de la red social del pajarito.