Nacha Guevara se enfrentó cara a cara con Lola Latorre y Lucas Spadafora luego de que se viralizaran varios videos en los que se vieron burlas sobre los temblores de la jurado del Cantando 2020. La artista no dejó pasar la oportunidad de hablar con ellos cuando los tuvo de frente. Más allá del reiterado pedido de disculpas, Nacha les dejó una valiosa lección que no le gustó nada a Yanina Latorre.

La panelista de Los ángeles de la mañana estuvo presente en el estudio durante la escena. Pero en ese momento se llamó a silencio. Pasó el tiempo y reflexionó, ya que en las primeras horas de este martes se descargó con una catarata de tuits en donde dejó clara su postura contra la experimentada actriz de 80 años. «@yanilatorre quién es Nacha para creerse un tribunal si hasta ayer era un movimiento voluntario, ¿Y ella? Ella se burló de los enfermos mintiendo», sostuvo un usuario en su tuit.

Yanina Latorre continuó esta misma línea y lanzó: «Los jueces están en los tribunales. Las condenas son por delitos. ¡Errar es humano y perdonar es divino! Solo Dios castiga. ¡Ojo!», advirtió la panelista. En la noche del lunes, Nacha les habló claramente a los participantes, quienes son los más jóvenes del certamen. Les pidió acciones para restaurar el daño que provocaron con sus burlas.

“Quiero borrar justificaciones para llegar a una cosa que sea buena para todos. La primera justificación es que fue involuntario. Y yo dije también aquí que creía que era involuntario. Pero involuntario es una vez. Cuando son dos, ya no es involuntario. Primera justificación, afuera”, comenzó diciendo la jurado, haciendo referencia a los videos que aparecieron en las redes sociales tras las burlas.

“Después he escuchado hasta el cansancio que lloran, que están tristes, que no pueden vivir más… Y lloran, y lloran, y lloran… ¿Ustedes pensaron en algún momento cómo la pasé yo? ¿Ustedes pensaron en algún momento cómo lloraron los que se vieron burlados en todos los medios por tener una enfermedad que se llama Parkinson? Nombrémosla: se llama Parkinson. No es una marca de zapatillas, chicos. ¿Eh? Es una enfermedad, honrosa y dolorosa, como todas las enfermedades. Y que merece un respeto”, dijo.