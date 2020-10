Vicky Xipolitakis hizo su gran debut en la cocina de MasterChef Celebrity. Uno de los detalles más destacados de su presentación fue su vestuario. Santiago del Moro, conductor del certamen, le preguntó a dónde iba a ir a bailar y añadió que todos parecían invitados a su fiesta de quince con el vestido que había llevado al programa. Ella eligió un atuendo strapless con falda de tul azul celeste hasta el piso.

“Para mí este show no merece otra cosa que un vestidazo, algo de gala importante”, dijo Vicky. “Tené cuidado que es todo inflamable acá, las hornallas, el horno….”, entre risas. Entonces, ella le explicó que para cocinar se iba a poner “ropa de trabajo”. Y todos se preguntaron: “¿Dónde se pensaba cambiar?”. Claro, si bien el programa fue grabado con anterioridad, no había tiempo para que la modelo hiciera un cambio de vestuario.

Minutos más tarde de esa charla, cuando la hora de cocinar llegó, Vicky Xipolitakis sorprendió a todos al momento de ir a buscar su delantal y su calzado de chef. “¡Vamos, vamos, vamos! A ponerse los zapatos”, dijo la griega al tiempo que se quitaba los tacos. Y, al rato, se puso un buzo sobre el corset y, al desprederse la falda, dejó al descubierto un pantalón deportivo.

“La idea del cambio de look fue porque después tenía que trabajar. Con el vestido no estoy muy cómoda: el corset se cae, con los tules me engancho y me caigo. ¡Más yo que soy medio bruta! Así que me arranqué el vestido y, abajo, estaba el jogging”, explicó Vicky. Y su ocurrencia despertó un aplauso entre sus compañeros. “¡A trabajar, manos a la masa!”, dijo al momento de comenzar a trabajar en su plato.

Mientras tanto, el Turco García preguntaba qué hacer con el vestido que había caído en sus manos. “¿Esto va al horno?”, se preguntó. En la segunda jornada, los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron que seleccionar ingredientes a ciegas y cocinar un plato con ellos. Los jurados Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular se sorprendieron con las habilidades culinarias de la griega.