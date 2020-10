Karina La Princesita protagonizó uno de los más grandes momentos del Cantando 2020. Al momento en que MasterChef Celebrity hacía su debut en la pantalla de Telefe, la artista se puso la camiseta de El Trece y fue una de las estrellas del musical que se denominó como el de «Las elegidas». Junto a ella cantaron Gladys, la bomba tucumana, Rocío Quiroz y Ángela Leiva. Además, tras ese show salió a bancar a Nacha Guevara.

«Que estemos cantando todas juntas es algo que la gente esperaba. Desde los ensayos tuvimos una energía muy buena, se notó el compañerismo y por eso salió tan bien”, resumió Karina sobre lo que se vio en la pantalla el pasado lunes. Otro de los momentos más comentados de aquel programa tuvo que ver con lo sucedido entre Nacha Guevara, Lola Latorre y Lucas Spadafora.

Los más jóvenes del certamen habían hecho apariciones televisivas en las redes sociales haciendo comentarios y gestos desafortunados hacia los supuestos temblores de la jurado. Esto derivó en que mucha gente se preocupe por la salud de la experimentada actriz, que recientemente cumplió 80 años. Ante esta situación, la actriz tuvo la desagradable tarea de tener que hablar públicamente de su estado de salud.

A pesar de que confirmó de que esos temblores eran voluntarios y no producto de una enfermedad, Nacha se mostró muy molesta cuando los vio cara a cara en la noche del lunes. Entonces, ella decidió darles una lección que nunca olvidarán. La actriz fue contundente y se ganó el respeto de Karina La Princesita, quien se sienta al lado de la intérprete en el jurado del Cantando 2020.

“El cambio real es desde los actos y no volverse victimario. Si te duele la burla, no te burles de otro. Hay que pedir disculpas si se ofende y no si el otro se sintió mal o no”, dijo Karina. Una de las referentes de la movida tropical hizo referencia a que Lola Latorre se había visto obligada a cerrar su cuenta de Twitter debido a los constantes comentarios negativos que recibía en la red social del pajarito.

Finalmente, La Princesita se refirió a la eliminación de Esmeralda Mitre de la competencia. «La salida de Esmeralda fue como la de cualquier participante, la realidad es que todos se van a ir. Pero tenía algo conmigo porque otros jurados decían lo mismo y el tema era yo», sostuvo en diálogo con Por si las moscas en La Once Diez/Radio de la Ciudad. De esta manera, ella le restó importancia a la ausencia de la descendiente del prócer argentino.