En Nosotros a la mañana, Nicole Neumann se descargó con furia contra su ex pareja y el padre de sus tres hijas, Fabián Cubero. Según reconoció la panelista, Sienna, Indiana y Allegra debían estar a su cuidado en la noche del martes, cuando el ex futbolista decidió acompañar a su actual pareja, Mica Viciconte, al certamen. Él fue a verla cantar con Alito Gallo y Ariel de Ráfaga un tema de cumbia.

Nicole explicó la situación después de que Ariel Wolman sin querer queriendo. «En el Cantando lo vimos a Fabián Cubero acompañando a Mica Viciconte. Quería saber si lo pudiste ver y si las chicas estaban con vos y lo vieron», consultó el compañero de la top model en el programa conducido por el Pollo Álvarez. «No, hasta donde yo sé estaban con él. Les corresponde estar con él esta semana», dijo Nicole.

La modelo aclaró que sus tres hijas «no estaban en el estudio. Hubiera sido exponerlas un montón que estuvieran a un costado». «Estaban en el departamento. Claramente había un adulto con ellas. No importa, chicos. Un tema…», se mostró incómoda Nicole Neumann a la hora de volver a entablar una batalla contra su ex pareja, con quien ya ha tenido más de un problema en el pasado.

No fue una noche feliz para Mica. Tanto Nacha Guevara, como Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán le brindaron devoluciones dispares. Pero cuando llegó el turno del BAR, la modelo se mostró poco dispuesta a escuchar y a aceptar las apreciaciones de Lourdes Sánchez, Aníbal Pachano y Laura Fidalgo. La primera en criticarla fue la fuerte crítica de la pareja del Chato Prada, quien dijo que fue una «buena táctica» de la coach darle pocas frases a Mica.

“No. No fue así. Acá hubo gente que no cantó nada y la han salvado. Nosotros nos dividimos la canción”, aseguró Viciconte menospreciando la palabra de la integrante del BAR. “Fue el show de Ariel, de Ráfaga, con un coro muy trucho. Con todo el respeto que se merece Ale”, respondió Sánchez. “De mí me la banco… Lo poquito que canté, no te gustó. Capaz que como entraste recién, no viste lo anterior, la mejoría que hubo”, contestó Mica.