Mica Viciconte es una de las últimas incorporaciones al Cantando 2020. En las galas anteriores había prometido que iba a llevar al piso a su pareja, el ídolo de Vélez Sarsfield, Fabián Cubero. Ella cumplió en la noche del martes para la ronda de tríos, en donde junto a su partenaire Alito Gallo, cantaron «Mentirosa», con Ariel de Ráfaga. Sin embargo, sus peleas con el jurado la terminaron perjudicando.

Tanto Nacha Guevara, como Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán le brindaron devoluciones dispares. Pero cuando llegó el turno del BAR, la modelo se mostró poco dispuesta a escuchar y a aceptar las apreciaciones de Lourdes Sánchez, Aníbal Pachano y Laura Fidalgo. La primera en criticarla fue la fuerte crítica de la pareja del Chato Prada, quien dijo que fue una «buena táctica» de la coach darle pocas frases a Mica.

“No. No fue así. Acá hubo gente que no cantó nada y la han salvado. Nosotros nos dividimos la canción”, aseguró Mica Viciconte menospreciando la palabra de la integrante del BAR. “Fue el show de Ariel, de Ráfaga, con un coro muy trucho. Con todo el respeto que se merece Ale”, respondió Sánchez. “De mí me la banco… Lo poquito que canté, no te gustó. Capaz que como entraste recién, no viste lo anterior, la mejoría que hubo”, contestó Mica.

“Lo anterior, no sé. Tengo visto lo tuyo en el Bailando», completó la jurado que decidió bajarle un punto. Por su parte, Fidalgo dejó la nota tal cual la había puesto el jurado. Aníbal Pachano arrancó diciendo: “No me vas a empezar a cuestionar si miré el show o no porque me lo miré todo. Te quiero decir que sos atrevida». Y luego le advirtió: “No sos María Callas. Sos María caladora». Esto desató un intenso enfrentamiento entre el jurado y la famosa.

“Me hizo una broma de mal gusto”, señaló Viciconte. “Si no tenés sentido del humor, punto para abajo. Tenés ganas de pelear porque viniste a eso”, respondió Aníbal. “Ahí están la falta de profesionalismo y de respeto. No vengo con ganas de pelear”, devolvió Mica. Pero, Pachano se quedó con la última palabra: “Te voy a comprar un manual del humor. Por eso no vas a crecer, porque no escuchás», dijo antes de bajarle un punto.